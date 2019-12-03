В Лондоне стартует саммит НАТО: Украина тоже будет

/ Фото: НАТО

В столице Англии сегодня соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания альянса. Не обойдется саммит и без Украины. Министр иностранных дел Вадим Пристайко представит нашу страну на конференции "NATO Engages". Все это действо продлится в течение двух дней.

Как заявлял на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс обсудит свое единство, единый подход в отношении России на встрече лидеров НАТО.

Но и праздником это событие вряд ли назовешь. Проблем, которые раскалывают альянс, из года в год все больше. Еще вчерашние ультиматумы Дональда Трампа в адрес союзников увеличить свои военные расходы минимум до 2%ВВП, сегодня воспринимаются уже не так критично. На первый план вышли скандальные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" и придании "диалогу с Россией нового импульса", ведь, по его словам, общий враг Альянса – терроризм, а не Россия или Китай. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге проверить "свою голову". Читайте подробней об этом в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс".

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Отметим, что глава МИД Украины Вадим Пристайко на саммите НАТО выступит спикером панели "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО". В этой же дискуссии помимо Пристайко примут участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и министр обороны Эстонии Юри Луик.

В Лондоне находятся и корреспонденты "Сегодня", которые следят за всеми событиями на полях саммита и будут сообщать, что там происходит. Следите за новостями на нашем сайте.

Напомним, в конце октября в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО. Подробнее смотрите в сюжете:

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