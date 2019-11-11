В МИД Франции обвинили Россию в возможном срыве саммита в "нормандском формате"

Если нормандского саммита не будет, то всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны, - заявили французские дипломаты

/ Фото: AFP

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обвинил Россию в возможном срыве планируемого саммита лидеров нормандской четверки (Украина, ФРГ, Франция, Россия – Ред). Об этом он сообщил в интервью газете "День".

"Если нормандского саммита не будет, то всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны", — сказал посол.

Но он выразил уверенность в том, что встреча состоится. По словам дипломата, "каждый день на уровне президента Франции продолжается работа по подготовке саммита". "Мы не фиксируемся на сложных вопросах метафизического характера, на которые пока нет ответа. Мы отдаем предпочтение конкретной работе с постепенным продвижением вперед и созданием условий для того, чтобы приблизить перспективу мира", — сказал Этьен де Понсен.

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Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.

Отметим, что накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашенийпо урегулированию ситуации на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате", на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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