Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

В МИД Франции обвинили Россию в возможном срыве саммита в "нормандском формате"

11 ноября, 23:59

Если нормандского саммита не будет, то всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны, - заявили французские дипломаты

/ Фото: AFP

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обвинил Россию в возможном срыве планируемого саммита лидеров нормандской четверки (Украина, ФРГ, Франция, Россия – Ред). Об этом он сообщил в интервью газете "День".

"Если нормандского саммита не будет, то всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны", — сказал посол.

Но он выразил уверенность в том, что встреча состоится. По словам дипломата, "каждый день на уровне президента Франции продолжается работа по подготовке саммита". "Мы не фиксируемся на сложных вопросах метафизического характера, на которые пока нет ответа. Мы отдаем предпочтение конкретной работе с постепенным продвижением вперед и созданием условий для того, чтобы приблизить перспективу мира", — сказал Этьен де Понсен.

Реклама

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.

В тренде
Гончарук поговорит о реформе Земельного кадастра, а Богдан – об азартных играх: топ-темы дня
Алексей Гончарук

Отметим, что накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашенийпо урегулированию ситуации на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате", на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Франция МИД саммит Украина Нормандская четверка нормандский формат

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента ЗеленскомуПолитика
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
В МИД Франции сделали заявление по саммиту
В МИД Франции сделали заявление по саммиту "нормандской четверки"Политика
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращение
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращениеПолитика
Техническая ошибка и никакой цензуры: Ткаченко объяснил указ Зеленского о СМИ
Техническая ошибка и никакой цензуры: Ткаченко объяснил указ Зеленского о СМИПолитика
Зеленский уволил Андрея Геруса
Зеленский уволил Андрея ГерусаПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...