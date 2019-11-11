В МИД Франции сделали заявление по саммиту "нормандской четверки"

Все условия для встречи "нормандской четверки" были выполнены, отметил дипломат

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Даты саммита в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи "нормандской четверки" – Ред.) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", – сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Говоря о возможном визите президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.

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"Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами", - рассказал дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что встреча лидеров "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – может состояться 24 или 26 ноября.

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Если встреча все-таки состоится, на ней планируют обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с Россией и местные выборы в ОРДЛО.

Отметим, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежды на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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