В МИД Франции сделали заявление по саммиту в "нормандском формате"

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Франция считает, что условия для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств сложились. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД страны, комментируя итоги заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Франция приветствует продвижение вперед, достигнутое на заседании Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которому способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в рамках „нормандского формата" между Францией, Германией, Украиной и Россией. Франция считает, что теперь сложились условия для ближайшего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с тем, чтобы добиться прогресса на пути продвижения к достижению устойчивого урегулирования конфликта на Украине", – говорится в заявлении МИД.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предпосылок для снятия санкций с России пока нет, но есть условия для саммита "нормандской четверки".

"У нас есть прогресс (в переговорах по Донбассу – Ред.), но нужно сделать еще много шагов, - сказала она. - Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств (нормандского формата). Это подчеркнули все стороны".

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По ее словам, саммит пройдет в Париже.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "Нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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