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В МИД Германии прокомментировали результаты выборов в Украине

24 июля, 18:02

Берлин приветствует тот факт, что, парламентские выборы в Украине были честными и свободными

Фото: Pixabay

Германия приветствует прозрачность хода голосования на внеочередных выборах народных депутатов в Украине и ждет от новых властей в Киеве прогресса в реализации необходимых реформ, а также ускорения минского процесса. Об этом сообщил МИД ФРГ. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

"Мы приветствуем тот факт, что, согласно ОБСЕ, парламентские выборы в Украине были честными и свободными. Новое правительство имеет четкий мандат для того, чтобы приступить к важным реформам и ускорить минский процесс. Германия будет поддерживать Украину на этом пути", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, Киевская школа экономики проведет учебный курс для партии "Слуга народа", которая побеждает по результатам выборов Верховной Рады. Во время курса особое внимание будет уделяться политической стратегии, публичной политике, макроэкономике и бюджетному процессу, секторальности (в т.ч. обороне и децентрализации), законодательному процессу, soft-skills и стратегическим коммуникациям.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Германия, Украина

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ТАСС

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