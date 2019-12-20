В МИД объяснили депутатам суть "формулы Штайнмайера"

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

"Формула Штайнмайера" служит инструментом для введения в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов. Именно для этого и нужно внедрение этой формулы в украинское законодательство.

Об этом рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передают "Новости Донбасса".

По его словам, речь идет о внесении изменений в существующий закон об особом статусе (который продлен на год), чтобы инкорпорировать туда "формулу Штайнмайера". Он объяснил, что эта формула является механизмом введения в действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после местных выборов.

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"Это должно быть прописано в самом законе (об особом статусе ОРДЛО). То есть, должен быть отдельный закон об изменениях к существующему закону, как прописывается формулировка о том, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов. Изменение закона — это и есть путь к воплощению ("формулы Штайнмайера") в украинском законодательстве. И вы, как народные депутаты, будете причастны к отработке (закона)", – пояснил Боднар.

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Недавно в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что "Формула Штайнмайера" может остаться "мертворожденной". По его словам, все будет зависеть от того, пойдет ли Россия на реальные компромиссы по вопросам безопасности на Донбассе.

Отметим, что на саммита в "нормандском формате" в Париже участники встречи – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель – приняли совместное коммюнике по Донбассу. Мы разбирались, что значит "формула Штайнмайера" по версии "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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