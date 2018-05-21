В МИД оценили вероятность обмена главреда "РИА Новости Украины" на узников Кремля

Сегодня, 17:27

Беца четко объяснила разницу между освобождением и обменом украинцев на россиян

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua
Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины продолжает борьбу за освобождение украинских политзаключенных и не исключено, что ради освобождения кого-то из украинцев России могут отдать недавно задержанного руководителя российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Такую вероятность не исключила на брифинге спикер ведомства Марьяна Беца.

Он четко объяснила разницу между освобождением и обменом украинцев на россиян.

"Нужно говорить не об обмене, мы всегда говорим об освобождении, поскольку все те граждане России, задержанные или осужденные в Украине, в принципе являются преступниками. А что касается наших граждан, то это – политические заключенные, которые незаконно задержаны или удерживаются в тюрьмах в Российской Федерации", – сказала Беца.

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Отвечая на вопрос о возможности обмена Сенцова, Кольченко или других политзаключенных в России на Вышинского, она ответила: "Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что, если бы мы объявляли все заранее, то Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров ни были бы освобождены. Могу сказать одно: переговорный процесс не останавливается".

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. 17 мая, Херсонский городской суд принял решение по мере пресечения для Вышинского. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако суд отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Недавно США обратились к России по украинским политзаключенным. Спикер Госдепа Хизер Нойерт написала: "США вместе с Олегом Сенцовым, и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных".

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала шесть направлений работы по освобождению украинских заложников. Она напомнила, что в тюрьмах России остаются более 60 украинцев и крымских татар, а на оккупированных территориях боевики удерживают десятки украинских заложников, при этом подтверждают Киеву наличие только 20 из них. Кроме того, по ее словам, нет прогресса в поиске более 300 пропавших без вести.
мид, политзаключенные, риа новости, Беца, вышинский

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Источник:

УНИАН

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