В МИД ответили на заявление президента Словении об "особом статусе" для Украины в ЕС

Борут Пахор считает, что некоторые балканские страны больше заслуживают полноценное членство, чем Украина

Екатерина Зеленко / Фото: МИД Украины

Президент Словении против Украины в Евросоюзе. Борут Пахор считает, что Киеву нужно дать особый статус, а не полноценное членство. В Министерстве иностранных дел четко дали понять, на что рассчитывает Украина.

Об этом сказала в комментарии "Укринформу" спикер МИДа Екатерина Зеленко.

Она отметила, что посол Украины в Словении информирует местные власти о достижениях Киева на пути к членству в ЕС и НАТО.

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"Стратегическая цель Украины – это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказала Зеленко.

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:Напомним, ранее эксперт-политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня", с какими преградами может столкнуться Киев на пути евроинтеграции.

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в этом году экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс на вступление в Европейский Союз в 2025-2027 годах.

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