В России раскрыли планы насчет Украины

В российском Министерстве иностранных дел внезапно заявили об отсутствии у РФ агрессивных планов в отношении Украины, несмотря на то что эксперты совсем недавно предупреждали о такой угрозе.

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Однако, как пишет ТАСС, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко это отрицает – он утверждает, что "воинственная риторика" насчет военных планов России в отношении Украины провоцируется искусственно.

"Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", – сказал замглавы российского МИДа.

Также, по словам Руденко, оснований для пересмотра Минских соглашений, о чем ранее заявил вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, нет.

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"Считаем, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли и сами соглашения, и ту логику, которую они содержат, и ту очередность шагов, которая там зафиксирована", – добавил замминистра.

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Руденко также назвал преждевременными разговоры о созыве нового саммита "Нормандской четверки" на уровне лидеров стран – президентов Украины,Франции, России и канцлера Германии.

Напомним, ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал сайту "Сегодня" об осенних военных учениях, на которых Россия будет отрабатывать пробитие сухопутного коридора между Донбассом и Крымом.

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