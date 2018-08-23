В МИД России назвали нацистским новое приветствие ВСУ "Слава Украине — Героям Слава"

Новое приветствие "Слава Украине — Героям Слава", которое впервые прозвучит 24 августа на параде ко Дню Независимости и станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины, вызвало возмущение со стороны РФ. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова во время брифинга в четверг назвала калькой с немецкого национал-социалистического приветствия, передает пресс-служба ведомства.

"24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие "Слава Украине! — Героям слава!" ... Считаем, что это одна из самых дерзких попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны", — сказала она.

В РФ считают, что Киев планирует "дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным содержанием", чтобы мировое сообщество воспринимало его как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

"Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" вполне очевидны — это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия", – сказала Захарова.

Она заявила, что в годы войны этот "нацистский клич" использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была "лояльна к рейху".

"Мы уже неоднократно привлекали внимание западных партнеров и международных организаций, общественно-политических деятелей к опасному росту националистических настроений в Украине, а также к попыткам, которые постоянно повторяются, пересмотра итогов Второй мировой войны ... Мы призываем снова всех тех, кому небезразлична история Второй мировой войны, дать соответствующую оценку столь впечатляющему примеру героизации нацистских пособников, их поздравлений и символики", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее о том, что слова "Слава Украине — Героям Слава" впервые прозвучат 24 августа на параде ко Дню Независимости и станут официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины, сообщил Президент Петр Порошенко.

Вчера в Киеве на Крещатике состоялась репетиция парада ко Дню Независимости, который пройдет 24 августа. Корреспондент "Сегодня" сделал впечатляющие фото.

Накануне президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook фото с репетиции парада ко Дню Независимости.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций.