В России прокомментировали решение Украины выйти из СНГ

Разрыв отношений Украины с СНГ (Содружества Независимых Государств) фактически начался в 2014 году и с того времени украинская сторона не делает взносов в организацию и не участвует в принятии решений. Об этом сказала на брифинге спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, участникам Содружества выгодно, чтобы Украина не теряла связи с этой структурой.

"Мы констатируем, что за последние несколько лет Киев фактически свернул свое участие в работе Содружества. В 2014 году Украина отказалась от осуществления функций председателя в этой организации, отозвала своего постпреда при СНГ и представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ, также не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму участие в их заседаниях. В 2017 году, когда председательство перешло к России, Украина перестала отправлять своих представителей на высоком уровне", – сказала Захарова.

Также спикер МИД РФ отметила, что за последние четыре года Украина не вносила взносы в СНГ и суммарный объем невыплаченных денежных средств составляет более 300 млн рублей

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Также Захарова спрогнозировала сроки выхода Украины из Содружества.

"Что касается заявленного Киевом намерения начать формальную процедуру выходу из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет определенное время – речь идет примерно о годе", – подчеркнула она.

Напомним, 22 мая президент Петр Порошенко узаконил прекращение действия для Украины некоторых договоров СНГ – он ввел в действие решение СНБО. Как ранее заявлял глава государства, Украина выйдет из всех договоров СНГ, которые не соответствуют национальным интересам.

19 мая Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ. Президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.