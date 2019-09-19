В МИД России разразились истерикой после "крымского" демарша Украины в ОБСЕ

На заседании ОБСЕ в Варшаве несколько стран выступили против заявлений кремлевских пропагандистов из оккупированного Крыма

МИД России. Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что оставляют за собой право прерывать речи членов любых делегаций на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) относительно прав человека, которые говорят о попытке незаконной аннексии Крыма или оккупации полуострова. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что на Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения представителям российского гражданского общества, которые аккредитованы на мероприятие в соответствии с правилами, будет предоставлено слово.

"Если будут продолжаться попытки лишать слова представителей нашего гражданского общества и другие "провокации", то мы оставляем за собой право прерывать любые делегации и НПО (неправительственные организации), которые будут говорить об аннексии и оккупации Крыма, поскольку мы усматриваем в этом "покушение" на территориальную целостность нашей страны", – заявил он.

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Напомним, на заседании ОБСЕ в Варшаве, где обсуждали тему свободы слова и демократии, украинская делегация вышла из зала в знакпротеста против заявлений представителей крымских пропагандистских "СМИ" о "российском Крыме".

После этого несколько стран выступили с протестом на заявления пропагандистов из оккупированного Крыма и заявили, что полуостров принадлежит Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и требует от России убрать военных с полуострова. В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего Крымского полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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