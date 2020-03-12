В МИД России сделали циничное заявление о начале суда в Нидерландах по делу MH17

В Москве отреагировали на первые показания свидетелей по делу о крушении самолета на Донбассе

В Москве нервно отреагировали на начало суда по делу о катастрофе MH17, который стартовал 9 марта в Нидерландах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поспешила заявить, что Кремль якобы не причастен к крушению самолета.

"Очень много за эти дни распространено фейков. Я хотела бы напомнить, Россия не является участником процесса. Более того, утверждения о причастности нашей страны к катастрофе не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках", – сказала Захарова.

В качестве аргументов Захарова привела тот факт, что имена части свидетелей, чьи показания заслушиваются на суде, не называются.

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"При этом общественность в очередной раз по принципу "хайли лайкли" (англ. highly likely, "весьма вероятно") запугивают триллерами на тему деятельности российских спецслужб, якобы пытающихся установить личности свидетелей, запугать их, помешать усилиям по установлению истинной картины трагедии", - заявила представитель МИД РФ.

Ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что личности тринадцати свидетелей, которые проходят в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, в целях их безопасности, будут сохранены в тайне.

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Согласно показаниям одного из свидетелей, экипаж российского "Бука", из которого был сбил самолет, говорил "с русским акцентом", присутствующие на месте запуска ракеты, среди которых были представители российских спецслужб, "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет". Однако когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного.

Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года стала настоящим шоком не только для Нидерландов, но и для всего мира. Погибли 298 невинных людей, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов.

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