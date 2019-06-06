В МИД сделали заявление по новым доказательствам причастности России к крушению МН17

Обнародованную информацию в СМИ прокомментировала Зеркаль

Фото: REUTERS/Eva Plevier.

Новые доказательства причастности России к крушению рейса МН17 на Донбассе, опубликованные в СМИ, есть в деле, которое ведут следователи в Нидерландах. В частности, речь идет о перевозке ракетного комплекса "Бук".

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

"Я думаю, что для открытого доступа это новая информация. Она действительно была уже в деле, которое ведут следователи здесь в Нидерландах... Это очень полезная работа, которую провели журналисты, потому что только открытые источники могут сейчас использоваться, пока идет следствие, пока нет судебного разбирательства", – сказала она.

По мнению Зеркаль, скоро могут появиться новости от совместной следственной группы по делу МН17.

Ранее была обнародована часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных Сил России.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В МИД сделали заявление по новым доказательствам причастности России к крушению МН17". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"