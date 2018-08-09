В МИД Швеции сделали заявление по ситуации с Сенцовым

Содержание под стражей нарушает международное право, считает в Швеции

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призвала российскую сторону освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в связи с ухудшением его здоровья.

"Глубоко встревожены сообщениями об ухудшающемся состоянии здоровья Олега Сенцова. Его содержание под стражей нарушает международное право и базируется на правовом процессе, не соответствующем элементарным стандартам правосудия. Мы призываем Россию отпустить его и других незаконно удерживаемых украинских граждан", – заявила Вальстрем.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудить вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась в Администрацию президента России с просьбой помочь незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Также сообщалось, что двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.