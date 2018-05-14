В МИД Украины объснили, что означают новые санкции ЕС за российские "выборы" в Крыму
Глава украинского внешнеполитического ведомства Климкин приветствовал новые персональные санкции Евросоюза
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter приветствовал решение Совета Европейского Союза о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента России в оккупированном РФ Крыму и Севастополе.
"Еще пятеро под санкциями ЕС за незаконное проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Мы обещали и предложили – ЕС это сделал", – написал глава МИД в Твиттере в понедельник.
По его словам, это сигнал для тех, кто работает в Крыму с оккупационными властями.
"Стоит подумать перед тем, как выполнять приказы", – отметил Климкин.
Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.
Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин передал Евросоюзу список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму. В ведомстве объяснили, кого накажут за выборы в Крыму и какие меры примут.
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