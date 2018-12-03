В МИД Украины отреагировали на "российский" Севастополь в Книге рекордов Гиннеса

Сегодня, 11:44

Оккупированные территории Украины снова по ошибке приписали России, на этот раз после установления там мирового рекорда

Севастополь - это Украина. Фото: архив
Севастополь - это Украина. Фото: архив

Министерство иностранных дел Украины занимается вопросом, чтоб знаменитая Книга рекордов Гиннеса обозначила оккупированный Россией Севастополь как украинская территория. Об этом сообщила в Twitter спикер ведомства Катерина Зеленко.

МИД хочет, чтоб установленный мировой рекорд значился на украинской территории, как и должно быть.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными", – написала Зеленко.

hh

Как сообщалось, Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь "российским" после того, как гражданин Беларуси установил мировой рекорд в балансировке предметов.

Отметим, что аннексированный полуостров не впервые обозначают либо как частью России, либо вообще отдельным государством, как это выдало немецкое издательство в своей серии атласов.

Летом в неприятную ситуацию попала британская газета The Times, напечатав к чемпионату мира по футболу карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский. Позже британцы извинились и подтвердили, что аннексированный полуостров – не часть РФ.

Но, как оказалось, далеко смотреть не надо. Месяц назад глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом. Михаил Ноняк показал карту Европы, на которой оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.
Крым, мид, Севастополь, книга рекордов гиннеса, Зеленко

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"Сегодня"

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