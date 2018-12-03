В МИД Украины отреагировали на "российский" Севастополь в Книге рекордов Гиннеса

Оккупированные территории Украины снова по ошибке приписали России, на этот раз после установления там мирового рекорда

Министерство иностранных дел Украины занимается вопросом, чтоб знаменитая Книга рекордов Гиннеса обозначила оккупированный Россией Севастополь как украинская территория. Об этом сообщила в Twitter спикер ведомства Катерина Зеленко.

МИД хочет, чтоб установленный мировой рекорд значился на украинской территории, как и должно быть.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными", – написала Зеленко.

Как сообщалось, Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь "российским" после того, как гражданин Беларуси установил мировой рекорд в балансировке предметов.

Отметим, что аннексированный полуостров не впервые обозначают либо как частью России, либо вообще отдельным государством, как это выдало немецкое издательство в своей серии атласов.

Летом в неприятную ситуацию попала британская газета The Times, напечатав к чемпионату мира по футболу карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский. Позже британцы извинились и подтвердили, что аннексированный полуостров – не часть РФ.

Но, как оказалось, далеко смотреть не надо. Месяц назад глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом. Михаил Ноняк показал карту Европы, на которой оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.