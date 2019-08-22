В МИД Украины ответили на попытки вернуть Россию в G8

Заявления европейских лидеров показали, что они четко осознают возможные последствия и угрозы уступок Кремлю

МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua

Украина проинформировала все ключевые столицы мира, что оснований для возвращения России в "Большую восьмерку" нет. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Зная, что тема Украины будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо сдвигов в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", – подчеркнула Зеленко.

При этом дипломат напомнила, что "Россию исключили из "Большой восьмерки" именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" возможно лишь при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины и такую позицию поддерживают наши международные партнеры", - заявила Зеленко.

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"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к каким-либо действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украина в результате вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - отметила пресс-секретарь МИД.

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По ее словам, "последние заявления лидеров ФРГ, Великобритании и других государств показали, что они четко осознают возможные последствия и угрозы уступок Кремлю".

Ранее сообщалось, что три из четырех стран Европы, которые входят в "Большую семерку", выступили категорически против возвращения России в формат G8.

Таким образом, Германия, Франция и Великобритания отвергли соответствующее предложение президента США Дональда Трампа.

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Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одного из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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