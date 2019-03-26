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В МИД Украины прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам

Сегодня, 15:41

Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В МИД Украины прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg Политика Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН

В Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года", - сообщила Зеленко.

В частности, в резолюции № 497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

Представитель МИД Украины отметила, что Украина "продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учет законных интересов безопасности Израиля".

Также Зеленко отметила, что в Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, которая произошла в последние сутки после обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта.

"Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению, считаем абсолютно неприемлемыми", - подчеркнула Зеленко.

"Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта", - заявила она.

По словам Зеленко, в МИД Украины считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряженности и обеспечение того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Тег Трамп, МИД Украины, Голанские высоты

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Источник:

УНИАН

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