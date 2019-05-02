В МИД Украины выступили с заявлением по противостояниям в Венесуэле
Сергей Кислица в шоке от происходящего в латиноамериканской стране и назвал единственный выход из ситуации
Украина призывает стороны противоборствующие стороны в Венесуэле к прозрачным выборам ради урегулирования кризиса и прекращения кровопролития. Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Он выразил соболезнование пострадавших и семьям погибших венесуэльцев и озвучил единственный выход из ситуации.
"С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)", – написал Кислица.
Напомним, в конце апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти. В свою очередь министр информации заявил, что "небольшая группа предателей" попыталась устроить переворот в стране.
В то же время страну захлестнули акции протеста – на улицах Венесуэлы задержаны уже 83 демонстранта. Также стало известно, что в стычках с силовиками режима Мадуро погибли мирные жители. Хуан Гуайдо пообещал, что смерть демонстрантов не останется безнаказанной.
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