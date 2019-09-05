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В МИД Украины вызвали венгерского дипломата из-за заявления о "гражданской войне"

5 сентября, 01:50

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Венгрии в Украине Кристину Марфе. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с заявлением Государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа, который использовал недопустимую риторику, в частности относительно "кризиса войны" в нашем государстве.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
Было отмечено, что категорически неприемлемо для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной". Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению.
"Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами – именно вооруженная российская агрессия против Украины", – говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины высказали надежду, что Киев и Будапешт смогут достичь компромисса в споре по языку образования на взаимовыгодных условиях.

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Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с украинским президентов Владимиром Зеленским.

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Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.

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Венгрия заявление Украина гражданская война МИД Украины

Источник: Сегодня

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