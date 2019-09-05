В МИД Украины вызвали венгерского дипломата из-за заявления о "гражданской войне"

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Венгрии в Украине Кристину Марфе. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с заявлением Государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа, который использовал недопустимую риторику, в частности относительно "кризиса войны" в нашем государстве.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Было отмечено, что категорически неприемлемо для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной". Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению.

"Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами – именно вооруженная российская агрессия против Украины", – говорится в сообщении.

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