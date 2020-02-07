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В МИД Венгрии назвали условие для встречи Зеленского и Орбана

7 февраля, 13:33

В Будапеште пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Виктор Орбан

Виктор Орбан / Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что от успеха заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое должно состояться в марте в Будапеште, будет зависеть проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом Сийярто сказал на совместной с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

"В марте в Будапеште мы проведем следующее заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – заявил Сийярто.

Также он согласился с Кулебой, что недопустима ситуация, что комиссия не проводила заседания в течение семи лет.

"Мы хотим достичь успеха на переговорах в марте и таким образом договориться о построении по крайней мере одного контрольного пропускного пункта на границе", - отметил глава МИД Венгрии.

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"Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, тогда это откроет также путь для встречи весной премьер-министра Венгрии Орбана и президента Зеленского", - подчеркнул Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

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Венгерский чиновник также заявил, что как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Венгрия прекратит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Как известно, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. "Для избежания того, чтобы языковая проблема стала источником межэтнической напряженности в Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в ее языковой политике. Власти до сих пор не сделали этого, в том числе в недавнем законе о государственном языке", – говорится в выводах Венецианской комиссии, размещенных на сайте Совета Европы.

Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Это вызвало истерику у российских властей, которые даже созвали по этому поводу заседание Совета Безопасности ООН.

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Венгрия венгры Виктор Орбан Владимир Зеленский

Источник: УНИАН

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