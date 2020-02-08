В МИД выразили разочарование из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Новая процедура сводит на нет возможность наказания за самые суровые нарушения

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Украина разочарована принятием комитетом министров Совета Европы решения о введении новой санкционной процедуры для стран-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что так называемая комплементарная процедура, против которой голосовала украинская делегация, сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения.

"Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы относительно вредности инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации", – заявили в МИД.

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Также в ведомстве ожидают, что в ближайшее время недавно принятый механизм сможет продемонстрировать способность привлечь к ответственности тех, кто нарушает международное право и совершает массовые нарушения человека.

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"В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, сознательно и систематически нарушающих принципы и нормы международного права", - добавили в МИД.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли решение изменить процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы. Соответствующий документ поддержали на зимней сессии в Страсбурге. За это решение проголосовали 109 депутатов, против выступили 24, еще 30 – воздержались.

Напомним, ранее члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

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