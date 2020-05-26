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  1. Новости политики

В МИД заявили, что вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно тактическое решение союзников

26 мая, 00:03

Елена Вус

Альянс выдвигает Украине ряд требований

Украина продолжает стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение, но для дальнейшего движения в этом направлении Североатлантический альянс выдвигает Украине ряд требований, среди которых – ощутимый прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.

Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Успехи и прогресс на этом направлении мы рассматриваем как наш прогресс к Плану действий относительно членства в НАТО, который давно уже находится на нашем горизонте. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - отметил он.

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По словам замглавы МИД, важными со стратегической точки зрения для дальнейшего приближения Украины к членству в НАТО является вопрос, связанный с реформой сектора безопасности и обороны, в том числе сектора разведки, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и ОПК и на этом пути Украина уже сделала ряд необходимых шагов.

Замминистра отметил, что, по сути, Украина уже перевела оборонное ведомство на стандарты НАТО. Остается осуществить еще несколько шагов по воплощению в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины так называемой J-структуры, которая присуща всем странам-членам НАТО.

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"Но это уже больше технический, чем политический вопрос. Все политические шаги уже сделаны: принят соответствующий закон, президент его подписал. То есть здесь мы действительно демонстрируем серьезный прогресс", - резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 октября 2019 года генсек альянса Йенс Столтенберг был с визитом в Киеве, встречался с руководством страны. По его словам, на сегодняшний день альянс даже не рассматривает вопрос присоединения Украины или получения ею ПДЧ, однако он указал Киеву правильный путь по членству в НАТО.

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В свою очередь после встречи со Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

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пдч МИД Украины Украина-НАТО Егор Божок

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