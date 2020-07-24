В МИДе рассказали о техническом состоянии украинского самолета на момент катастрофы в Иране

Расшифровка "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", крушение которого произошло в Иране в январе 2020 года, подтвердила, что катастрофа произошла после попадания в него ракеты.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, – пишет "Интерфакс-Украина".

"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, "черные ящики" подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также дипломаты добавили, что расшифровка "черных ящиков" происходила во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

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"Расшифровка "черных ящиков" является лишь одним этапом для проведения технического расследования. Надеемся, что Иран все же проведет и завершит техническое расследование в соответствии с лучшими мировыми стандартами", – резюмировали в МИД.

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Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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