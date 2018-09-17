МИД РФ лицемерно отреагировал на прекращение Договора о дружбе

В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины"

В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на решение президента Украины Петра Порошенко подписать решение Совета национальной безопасности и обороны о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве, назвав это "деструктивными шагами".

"В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков", – говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе РФ заявили, что правительство Украины находится в "антироссийском угаре", не забыв в очередной раз напомнить о том, что считают "незаконной" Революцию Достоинства, после которой была избрана нынешняя власть.

Во внешнеполитическом ведомстве России действующее правительство считают таким, которое "оставит о себе след в истории как нанесшее колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Не став упоминать роль России в разжигании вооруженного конфликта на Донбассе, МИД РФ заявил о том, что украинцам и россиянам "исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", и напомнил о многовековом совместном прошлом, тесных духовных, культурных и родственных узах.

В российском министерстве считают, что при нынешней украинской власти не получится вернуть отношения между двумя странами на прежний уровень.

В то же время в начале года в России выражали желание разорвать договор о дружбе двух стран, чтобы не признавать украинские границы.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать властям для прекращения действия Договора о дружбе.

Также раньше мы уже писали, почему договор нельзя расторгнуть полностью.