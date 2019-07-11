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В МИДе Украины осудили обстрел автоколонны на Донбассе

11 июля, 03:00

Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.

Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел грузовика украинских военных в районе Гранитного на Донбассе

Так, пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко подчеркнула, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений". Об этом она написала в Twitter.

"Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится", – заявил заместитель министра Егор Божок. Об этом он написал в Twitter.

Обстрел оккупанты устроили 10 июля около 15:00 в районе южной окраины Гранитного. Противотанковая управляемая ракета попала в кузов грузового автомобиля. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения средней тяжести. Раненому бойцу уже оказали медицинскую помощь. Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, ранее, 1 июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. Жертвами вражеского обстрела стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.


Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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Тег Россия, обстрел, МИД Украины

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