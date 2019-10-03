В Минфине прокомментировали финансовый вопрос восстановления Донбасса

В представленном проекте госбюджета средства запланированы только на местные выборы и на социальные программы

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что пока рано говорить о расходах на восстановление инфраструктуры Донбасса, ведь первоочередным является вопрос насчет безопасности.

Об этом министр заявила в интервью Радио Свобода.

"Об этом сейчас, я думаю, рано говорить. Но мы понимаем, что в этом вопросе вопрос финансовый будет очень важен, но он не главный. Самое главное – это вопрос безопасности, это вопрос того, что это наши территории, мы всегда за них будем бороться. Я думаю, что сейчас еще рано комментировать финансовые вопросы", – сказала Маркарова.

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По ее словам, в представленном проекте госбюджета средства запланированы только на местные выборы на Донбассе и на социальные программы.

"В проекте бюджета запланировано то, что мы подали, согласно законодательству, которое существует сейчас. Поэтому у нас там есть программы помощи переселенцам, есть программы, которые непосредственно касаются решения насущных вопросов той зоны, которая приближена к..., ветеранам. Но эти вопросы сидят внутри других социальных программ. Поэтому ими занимается несколько министерств. Они сидят и в соцсубвенциях, которых у нас несколько десятков миллиардов, и в других", – пояснила министр.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. По его словам, перед Украиной стоят два больших вызова, прежде всего, – экономический.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса требуются средства, превышающие два годовых бюджета Украины.

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