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В Минфине США прокомментировали сообщения о давлении Трампа на Зеленского

22 сентября, 19:10

Ранее эту информацию опроверг и сам Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал сообщения о том, что президент Дональд Трамп во время телефонного разговора давил на президента Украины Владимира Зеленского, спекуляциями.

"Я не присутствовал при этом звонке, который могли слышать множество других людей в администрации. У меня нет оснований считать, что президент оказывал давление на иностранного лидера. Я считаю, что все это придумано из-за спекуляций одного единственного человека", – заявил глава Минфина США.

Он отметил, что разговоры между лидерами стран носят конфиденциальный характер и предание их огласке "заложит ужасный прецедент".

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Напомним, что Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". 

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Фото: пресс-служба АП

Кроме того,Трамп рассказал подробности июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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США Зеленский Минфин давление разговор

Источник: ТАСС

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