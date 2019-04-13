В Минобороны рассказали о службе Зеленского в ВСУ

Кандидат в президенты находится на воинском учете военнообязанных

Фото: AFP

Кандидат в президенты Владимир Зеленский находится на воинском учете военнообязанных в Металлургийно-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание – солдат, военно-учетная специальность – делопроизводитель делопроизводства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в ответ на обращение народных депутатов Татьяны Чорновол, Александра Бригинца, Юлия Мамчура и Михаила Бондаря.

Там добавили, что Зеленский годен к военной службе, однако военную службу в ВС Украины не проходил.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского принять участие в дебатах на территории Национального спорткомплекса "Олимпийский" 14 апреля.

Как сообщалось, Порошенко и Зеленский встретились с президентом Франции Макроном. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих.

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