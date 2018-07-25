В Минобороны решили сократить часть воинских должностей

В Министерстве обороны сократят количество военных должностей в рамках реформы сферы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первый заместитель главы Минобороны Иван Руснак 24 июля проинформировал о принятом министром решении оставить определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные должности будут гражданскими.

"Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, это вопрос выбора. Все вы — профессионалы. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях. В то же время, должности, которые трансформируют в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы", – пояснил Руснак.

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Отмечается, что Министерство обороны Украины, осуществляя функцию государственного гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усиление связей с Верховной Радой Украины и гражданским обществом, приобретает статус гражданского. Изменения направлены, в частности, на выполнение основных задач военной реформы Стратегического оборонного бюллетеня.

Как известно, президент Петр Порошенко 6 июня 2016 года подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины".

Стратегический оборонный бюллетень Украины является документом оборонного планирования. Документ направлен на обеспечение практической реализации положений Военной доктрины Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, определяет стратегические и оперативные цели оборонной реформы.

9 ноября 2017 года Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины "О внесении изменений в приложение 1 к Стратегическому оборонному бюллетеню Украины". Как сообщили в Министерстве обороны, одобренный документ вносит уточнения в основные задачи оборонной реформы. В частности, уточняются показатели и сроки реализации реформы, а также список ответственных лиц.

Также вносятся дополнительные разделы относительно реформирования и развития профессионального сержантского и старшинского состава ВСУ.