В Минобороны РФ раскрыли тайну секретного письма для Белого дома

В письме якобы шла речь о беженцах, вопросах гуманитарного разминирования и других важных проблемах

Глава Генштаба России Валерий Герасимов в июле действительно отправлял секретное письмо с предложениями по Сирии председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду. Эту информацию подтвердили в субботу в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ответ на обращение Джозефа Данфорда по итогам проведенной встречи в Хельсинки 8 июня этого года проинформировал своего коллегу о предпринимаемых Российской Федерацией совместно с сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике", – сообщили в военном ведомстве.

При этом в российском Минобороны выразили разочарование, что американская сторона не стала "соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон".



"Действующий канал связи между российским Генеральным штабов ВС РФ и Комитетом начальников штабов ВС США позволяет предотвращать инциденты между нашими вооруженными силами и находить взаимоприемлемые решения с учетом интересов обоих государств. Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", – указали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в письме речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению безопасного возвращения беженцев в свои дома из лагеря Рукбан в контролируемом США районе Эт-Танф.



"Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды", – сообщили в Минобороны.

Напомним, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".

Также российский режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором для освобождения голодающего в российской колонии с 14 мая политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова предложил президенту начать отношения между Украиной и Россией "с белого листа".





