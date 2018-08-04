В Минобороны РФ раскрыли тайну секретного письма для Белого дома

Сегодня, 15:43

В письме якобы шла речь о беженцах, вопросах гуманитарного разминирования и других важных проблемах

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава Генштаба России Валерий Герасимов в июле действительно отправлял секретное письмо с предложениями по Сирии председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду. Эту информацию подтвердили в субботу в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ответ на обращение Джозефа Данфорда по итогам проведенной встречи в Хельсинки 8 июня этого года проинформировал своего коллегу о предпринимаемых Российской Федерацией совместно с сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике", – сообщили в военном ведомстве.

При этом в российском Минобороны выразили разочарование, что американская сторона не стала "соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон".

"Действующий канал связи между российским Генеральным штабов ВС РФ и Комитетом начальников штабов ВС США позволяет предотвращать инциденты между нашими вооруженными силами и находить взаимоприемлемые решения с учетом интересов обоих государств. Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", – указали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в письме речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению безопасного возвращения беженцев в свои дома из лагеря Рукбан в контролируемом США районе Эт-Танф.

"Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды", – сообщили в Минобороны.

Напомним, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".

Также российский режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором для освобождения голодающего в российской колонии с 14 мая политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова предложил президенту начать отношения между Украиной и Россией "с белого листа".
Сирия, США, письмо, минобороны россии

Вы сейчас просматриваете новость "В Минобороны РФ раскрыли тайну секретного письма для Белого дома". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Валерий Герасимов. Фото: Минобороны России

СМИ: Россия отправила США секретное письмо по Сирии

Сегодня, 15:00

Для доставки письма Россия использовала тщательно охраняемый канал связи

США

Фото: AFP

Лидеру Северной Кореи передали письмо от Трампа

Сегодня, 14:22

Письмо было передано Майком Помпео своему коллеге их КНДР, который должен передать его Ким Чен Ыну
Загрузка...

Другие страны

Хашим Тачи. Фото: Moerk / MSC

Лидер Косово призвал соотечественников воздержаться от силовых действий

Сегодня, 13:49

Сербы не теряют надежды объявить в одностороннем порядке сербскую автономию

Другие страны

Фото: pixabay

Власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово

Сегодня, 11:37

Совет нацбезопасности Сербии обсудил вопрос угрозы обострения ситуации в отношениях с Косово
Загрузка...