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В Минске говорят о разведении войск на Донбассе, а МВФ обновит прогноз мировой экономики: топ-темы дня

15 октября, 09:31

Боевики у Золотого и Петровского срывают перемирие

Фото: Facebook "Вернись живым"

Фото: Facebook "Вернись живым"

15 октября в Украине и мире произойдет ряд знаковых событий, за которыми будут следить новости "Сегодня".

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Состоится совместный брифинг министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и коммерческого директора авиакомпании Ryanair Дэвида О 'Брайана.

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Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет после срыва боевиками договоренностей об отводе войск в Золотом и Петровском, который должен был состояться на прошлой неделе.

В тренде
В Минске говорят о разведении войск на Донбассе, а МВФ обновит прогноз мировой экономики: топ-темы дня
Фото: Facebook "Вернись живым"

Бывший вице-президент Джозеф Байден и еще 11 кандидатов примут участие в общенациональных теледебатах претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года

Международный валютный фонд представит обновленный прогноз мировой экономики.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, а курс доллара стабилизировался .

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Донбасс Верховная Рада МВФ Петровское Золотое Криклий Ryanair разведение сил ТКГ

Источник: Сегодня

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