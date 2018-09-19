В Минске начались переговоры по Донбассу
Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала свое очередное заседание
Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала свое очередное заседание в белорусской столице Минске, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах.
"В Минске началось заседание трехсторонней Контактной группы", – пишет Дарья Олифер 19 сентября.
Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко провела в рамках неформальной минськой платформы встречу со Специальным представителем ОБСЕ в контактной группе Мартином Сайдиком.
"Стороны обменялись мнениями о пролонгации закона о местном самоуправлении на территориях с особым статусом ОРДЛО. Представители всех парламентских фракций, кроме "Оппозиционного блока", единогласно подчеркнули абсолютное неисполнение положений Минской конвенции со стороны РФ", – написала она на своей странице в Facebook.
Геращенко обвинила Россию и "ее марионеточные режимы" в отсутствии прогресса в контексте мирного регулирования, а члены Верховное Рады выразили свое возмущение планами боевиков провести выборы назвав их незаконными, антиконституционными и противоречащими минским соглашениям.
Сайдика попросили заявить на Минских переговорах о недопустимости этих выборов.
Напомним, что в августе стороны договорились в Минске о новом перемирии.
Кроме того, по итогу прошлых переговоров Геращенко заявила об отказе Владимира Путина от обмена заключенными.
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