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В Минске обсудят предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО – Сайдик

5 июня, 19:34

По его словам, снятие блокады может стать "большим прорывом"

Фото: osce.org
Фото: osce.org.

Подгруппа по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на следующем заседании обсудит снятие блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Об этом 5 июня заявил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

"Предложение было сделано [от представителя Украины в ТКГ Леонида] Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", – рассказал он в Минске.

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Сайдик напомнил, что введение блокады весной 2017 года стало фактором, способствовавшим "разрыву сторон", а ее снятие могло бы стать "большим прорывом".

Новости "Сегодня" сообщали, что сегодня в Минске прошло заседание ТКГ. Стороны достигли договоренности о подготовке нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и разведении сил в Станице Луганской, которое должно начаться с 10 июня.

После заседания Кучма сообщил, что на переговорах поднимался вопрос об украинских моряках, задержанных в районе Керченского пролива и арестованных в РФ. При этом он выразил уверенность в том, что "будут подвижки" в вопросе обмена военнопленными и незаконно удерживаемыми.


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Тег Кучма, переговоры в Минске , война на донбассе, Сайдик, ОРДЛО, Трехсторонняя контактная группа, Блокада Донбасса

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Источник:

Интерфакс-Украина

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