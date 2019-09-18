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В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы: появились детали, видео

18 сентября, 18:17

Украинская делегация в Минске намерена обсудить механизм получения пенсий на оккупированных территориях

Первая после масштабного обмена пленных встреча трехсторонней контактной группы началась в Минске.

Украина настаивает на упрощении механизма получения пенсий для жителей неподконтрольных территорий. Среди главных тем переговоров – разведение сил и обмен пленными.

Встреча проходит, как всегда, без прессы. Темы сегодняшних переговоров накануне объявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе Леонид Кучма. По его словам, сегодня, в частности, будут говорить о безопасности и освобождении пленных.

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Леонид Кучма отмечает первостепенность выполнения именно блока о безопасности Минских соглашений: это прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком украинско-российской границы.

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Однако российские СМИ обнародовали собственную версию переговоров в Минске. Мол, стороны должны согласовать дату разведения войск в Петровском и Золотом, а также утвердить общую редакцию "формулы Штайнмайера". Она предусматривает проведение выборов и предоставления особого статуса Луганской и Донецкой областях. Российские СМИ отмечают, что только при таких условиях возможен разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках встречи "нормандской четверки", дату которой еще согласовывают.

Однако действительно ли эти вопросы сегодня стоят в повестке дня, украинская сторона этой информации не подтвердила. Зато представитель правительства в парламенте Ирина Верещук отметила, что в Минске также обсудят механизм получения пенсий на оккупированных территориях.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, будет рассмотрен вариант введения миротворческой миссии ООН, как один из возможных шагов

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видео Донбасс Кучма контактная группа

Источник: Сегодня

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