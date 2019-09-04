В Минске пройдут переговоры контактной группы по Донбассу

Достигнутые ранее договоренности по обмену пленными и перемирию Россия и боевики не выполняют

/ Фото: Сегодня

В Минске сегодня состоится очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, также пройдут заседания подгрупп, которые обсудят и нарушение боевиками перемирия, и ситуацию с мостов в Станице Луганской.

Главная тема минской встречи – выполнение "хлебного" перемирия. Несмотря на то, что в ОБСЕ отмечают значительное уменьшение количества обстрелов, но боевики все же регулярно нарушают договоренности. Сегодня же переговорные подгруппы и Трехсторонняя контактная группа попытаются выработать дополнительные механизмы сдерживания, а также контроля перемирия.

Также на повестке будет ремонт моста в Станице Луганской, так как там уже закончилось разминирование территорий, а украинская сторона и поддерживаемые Россией боевики завершили демонтаж своих укрепленных позиций. Ожидается, что ремонт моста должен завершиться к концу осени.

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Среди других тем – водоснабжение оккупированных территорий и подготовка к международному аудиту компании "Вода Донбасса".

Не исключено, что будет поднят вопрос обмена заложниками, так как Украина и Россия на пороге взаимного освобождения удерживаемых лиц, но по каким-то причинам этот процесс затормозился.

Как сообщали новости "Сегодня", последние переговоры в Минске состоялись 21 августа. Тогда одной из главных тем было взаимное освобождение военнопленных. Читайте подробней, о чем договорились стороны.

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