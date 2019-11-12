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В Минске состоится очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе

12 ноября, 00:43

Украина и "ДНР" начали отвод войск в районе населенного пункта Петровское

/ Фото: Сегодня

Встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится на фоне важного этапа – Украина и "ДНР" начали отвод войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения на Донбассе. Именно договоренность начать этот процесс была главным итогом последней встречи Контактной группы, состоявшейся 29 октября.

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Напомним, что 9 октября в районе Петровского началось разведение сил и средств между Украиной и "ДНР". Окончание этого процесса финализирует весь комплекс мероприятий по разведению подразделений противоборствующих сторон в пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

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Напомним, разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе является условием для саммита Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что украинский генерал напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м .

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Донбасс саммит Минск контактная группа по Украине разведение сил

Источник: ТАСС

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