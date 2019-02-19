В Минске состоялся откровенный разговор представителей Украины и России

Представителей ОРДЛО на заседание группы приглашают только при необходимости

Фото из открытых источников.

В Минске состоялся откровенный разговор представителей Украины и России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c0c/841/5c6c0c841cb1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c0c/841/5c6c0c841cb1b.jpg 2019-02-19T16:11:00+02:00 Политика Представителей ОРДЛО на заседание группы приглашают только при необходимости

Переговоры в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в достаточно откровенном формате. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ – больше никого нет. И именно там говорится откровенно, поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО. То есть, чтобы было понятно, что Трехсторонняя контактная группа – это переговоры в формате "Украина – Россия – ОБСЕ ", а ОРДЛО приглашается, если есть проблема. А далее там уже идет большой стол переговоров. Когда приводишь примеры, которые записаны и подписаны российской стороной, а их – около десятка, то представитель РФ отвечает, что дескать, такая сложилась ситуация", – рассказал Марчук.

В то же время он напомнил, что в 2014 году международная коалиция, "которую с большим трудом удалось создать и Президенту, и украинскому внешнему ведомству", приложила очень много усилий, чтобы остановить российскую агрессию.

"И мы хорошо помним, когда в том же 2014 году благодаря этим усилиям были остановлены активные боевые действия наступательного характера и была установлена, как её называют, контактная линия, а я её называю де-факто линия фронта, протяженностью 426 км. Но мы очень хорошо помним и будем помнить, что ровно через четыре месяца Россия, подписавшая в 2014 году три документа в Минске, нарушила их все и начала активные наступательные действия, заняла Дебальцево и фактически заняла 1642 кв. км украинской территории и важный железнодорожный пункт "Дебальцево", – отметил представитель Украины в ТКГ.

Вместе с тем он подчеркнул, что кроме мощных Вооруженных Сил, важным оружием в борьбе с РФ для Украины остается единство общества.

"Самое главное оружие в войне с Россией, кроме, безусловно, Вооруженных сил, – единство нашего украинского общества. В Минске помогает то, что ты знаешь, что тот, кто против тебя понимает, что у тебя за плечами мощные Вооруженные Силы и консолидированная украинская нация. А самое главное – нам помогает то, что мы полностью убеждены, что Украина победит", – добавил Марчук.

Напомним, руководитель российской делегации на Минских переговорах Борис Грызлов попытался обвинить украинскую делегацию в отсутствии прогресса на переговорах по Донбассу.

Ранее сообщалось, что Борис Грызлов "забыл", как РФ мешала обмену пленными на Донбассе, и заявил, что украинская сторона срывает предложения обменяться военнопленными.

Кроме того, как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, на переговорах 19 декабря Россия в очередной раз отказалась от всех предложений украинской стороны по обмену пленными.

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