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В Минске закончились переговоры по Донбассу: по обмену пленными не договорились

18 декабря, 21:41

Стороны договорились продолжать переговоры в режиме видеоконференций

/ Фото: Сегодня

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске завершили встречу. Также в белорусской столице перед встречей Контактной группы состоялись заседания рабочих подгрупп.

Участникам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось договориться по числу подлежащих обмену пленных. Об этом в среду, 18 декабря, заявила представитель донецких сепаратистов Наталья Никонорова.

"По количеству людей для обмена не договорились, так как Киев не осуществил верификацию. Должна быть верификация всех людей", — сказала она.

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По словам Никоноровой, работа по этому вопросу продолжится в режиме видеоконференции.

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"Мы договорились по обмену пленными действовать в ускоренном режиме, в том числе в режиме видеоконференции", — сказала она.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, что формула обмена пленных между Украиной и боевиками могла быть установлена после заседания плановой сессии Трехсторонней контактной группы 18 декабря в Минске.

Ранее также сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что обмен пленными удастся реализовать до Нового года.

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Донбасс Минск обмен пленными ТКГ

Источник: ТАСС

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