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В МинВОТ отреагировали на ситуацию с отменой блокады оккупированного Донбасса

6 июня, 23:03

Грымчак отметил, что снятие блокады без выполнения трех пунктов является незаконным

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"
Юрий Грымчак. Фото: "Громадське".

Условия о снятии торговой блокады с оккупированной части Донбасса остаются неизменными. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") отметил, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма и спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель повторили условия для снятия блокады, которые прописаны в Указе президента Петра Порошенко №62 от 15 марта 2017 года, пишет "Общественное".

"Указ президента Порошенко от марта 2017 года имел 3 предпосылки для своей отмены. Первая — прекращение огня. Вторая -—обмен или освобождение военнопленных и заложников. И третий пункт — возвращение активов государства Украина и частных активов, которые были захвачены боевиками. Фактически Леонид Кучма и пресс-секретарь Президента повторили те пункты, которые есть в указе Президента с марта 2017 года", — отметил Грымчак.

Он также отметил, что любые попытки снять экономическую блокаду и покупать продукцию предприятий, которые были захвачены боевиками подпадает под 258 статью часть 5 УК "Финансирование терроризма". Снятие блокады без выполнения всех трех вышеупомянутых пунктов является незаконным, подытожил Грымчак.

Ранее Петр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с тем, что на переговорах контактной группы Минске, которые состоялись в среду, 5 июня, были рассмотрены возможности снятия экономической блокаду с оккупированных территорий Донбасса. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины,которая прошла в Минске в среду, 5 июня, были достигнуты договоренности о подготовке нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и разведении сил в Станице Луганской. Кроме того, контактная группа обсудит вопрос восстановления экономических связей на Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания Контактной группы.


Напомним, Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

На совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.


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Тег Порошенко, Кучма, грымчак, блокада, Блокада Донбасса

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