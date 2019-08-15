В МинВОТ уверяют, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание чиновника Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.
Об этом сообщила пресс-служба МинВОТ в Twitter.
"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", – говорится в сообщении.
Также ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о задержании Грымчака.
Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности. Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Ранее сообщалось, что силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов.
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