В Минюсте объяснили, почему Богдану нельзя быть главой Администрации президента

Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года, говорит Петухов

Фото: president.gov.ua

Должность главы Администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 Закона об очищении власти как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти, т.е. люстрация.

Об этом заместитель министра юстиции Сергей Петухов пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, поскольку профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о госслужбе. Также не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одним из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона", – подчеркнул замминистра.

"Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа", – говорит Петухов.

"В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу Закона, не внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, внесенных в реестр люстрированных", – резюмировал замминистра юстиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой свой администрации юриста Андрея Богдана, который с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова, однако уверяет, что несправедливо попал под Закон о люстрации.

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

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