В Минздраве объяснили, почему не госпитализировали депутата с подозрением на коронавирус

Депутат Верховной Рады Олег Волошин встречался с французским политиком, заразившимся коронавирусом. Однако врачи констатировали, что у него нет даже симптомов ОРВИ и его не пришлось госпитализировать.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает "Укринформ".

Также в ведомстве заверили, что депутатам Рады, которые с ним общались, ничто не угрожает.

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"Он (Волошин – ред.) находится не в больнице. По медицинским показателям он не нуждался в другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом. Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В – ред.). Минздрав рекомендует соблюдать правила гигиены, мыть руки", – заявили в Минздраве.

Как сообщали новости "Сегодня", Олег Волошин уже сдал анализы на коронавирус. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные, заявил нардеп.

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Ранее сообщалось, что 68-летнего французского депутата, с которым встречался Волошин, госпитализировали с проблемами дыхательных путей в отделение интенсивной терапии больницы в эльзасском городе Мюлуз. Его состояние оценивается как тяжелое.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 – в Китае, а 14768 – за его пределами. Умерли 3015 человек в Китае и 267 – по всему миру.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. Подробней в сюжете:

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