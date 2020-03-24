В Минздраве ответили на слухи об отставке Ильи Емца

Министр здравоохранения Илья Емец не уходит в отставку. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь главы ведомства Артем Дехтяренко.

По его словам, министр намерен закончить реформирование системы здравоохранения в Украине и ни о какой отставке речи не идет.

"Мы в ответе за позицию министра и самого министерства. Мы с министром вчера говорили и позиция министра такова, что он пришел к власти, чтобы провести медицинскую реформу, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса, и мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усиленно, чтобы достичь этих поставленных задач... Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", – сказал Дехтяренко.

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Отметим, 23 марта некоторые народные депутаты, в том числе и в "Слуге народа", заявляли об якобы уходе Емца с должности. Одни говорили, что он еще вчера должен был сделать заявление об отставке, другие – что он уже принял соответствующее решение. Однако сенсации так и не произошло.

А тем временем сам Емец рассказывал, что Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. По его словам, второй этап борьбы заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни. Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно, отметил министр.

Также глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения. Он даже обратился с соответствующей просьбой к народным депутатам, чтобы те приняли решение на внеочередном заседании парламента.

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