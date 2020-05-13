В Минздраве сообщили, когда откроют пляжи и бассейны в Украине

Чиновники от медицины изучают, может ли передаться вирус водным путем

Министерство здравоохранения Украины сейчас изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в озерах, речках и бассейнах после смягчения карантина в стране.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", – заметил он.

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По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

"В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах", – добавил он.

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Мол, продолжаются консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины.

"Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", – резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что, несмотря на предложения ограничить допуск пассажиров в метро – не больше 100 человек в одну электричку из пяти вагонов, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко не поддержит введение допуска в подземку по спецпропускам.

Видео: КГГА

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