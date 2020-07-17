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В МОН назвали три варианта начала нового учебного года: что изменится

17 июля, 20:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Учебный год начнется традиционно - 1 сентября

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года.

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Об этом пишет сайт Министерства образования и науки.

"Учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября. Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", – отметил Шкарлет.

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По его словам, учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев. Решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе:

  • вариант первый – низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;
  • вариант второй – высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно;
  • вариант третий (наиболее вероятный) – средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Ранее в Минздраве назвали главные условия для начала нового учебного года.

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школа карантин учебный год МОН коронавирус

Источник: Сегодня

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