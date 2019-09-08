В Москве предлагают Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными

Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между РФ и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование. Соответствующее заявление обнародовано на сайте российского омбудсмена.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - говорится в заявлении.

Она добавила, что, несмотря на состоявшееся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу".

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"Большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", – сказала Москалькова.

Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

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