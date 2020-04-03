В Москве заявили о срыве создания Консультативного совета по Донбассу

В Москве утверждают, что создание Консультативного совета не поддержали Франция и Германия

Министерство иностранных дел России сообщило о срыве создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы.

"26 марта в режиме видео-конференции проходило заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. К сожалению, оно закончилось провалом", - говорится в заявлении МИД РФ.

Как известно, 11 марта на переговорах Контактной группы в Минске предварительно договорились о создании консультативного совета по политическим вопросам, в который среди прочих войдут и представители ОРДЛО. Окончательное решение о создании совета должны были принять на переговорах 25 марта (состоялись 26 марта).

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В Москве утверждают, что создание консультативного совета не поддержали Франция и Германия.

"В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев", - отметили в МИД РФ.

Отметим, сообщения о возможном создании консультативного совета вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Десятки "слуг народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ эксперты и политики обсудили в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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