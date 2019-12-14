В МВД объяснили, почему ветераны "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу Шеремета

Супруги-ветераны фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией

Фото: Артем Шевченко/Facebook

Супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислава Грищенко, более известные по позывным "Пума" и "Буча", не стали подозреваемыми по делу Шеремета, потому что сейчас они фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske.

Он отметил, что супруги стали подозреваемыми в другом деле – в подготовке покушения на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области.

"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, который очень похож взрывное устройство", – уточнил Шевченко.

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Следователи, по словам спикера, убеждены, что ветераны "могут владеть информацией о деле Шеремета".

"Они пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", – отметил спикер, добавив, что в будущем они могут стать и подозреваемыми, если на это будут основания.

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Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Видео: Игорь Серов/Сегодня

Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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